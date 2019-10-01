Иранский нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун выложил фотографию с мамой в своем «Инстаграме».
«Мама, я клянусь тебе, что ты свет, Бог создал тебя светом веры», — трогательно подписал фотографию Азмун.
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مادر قسم به تو که تویی نور کردگار یزدان تو را ز نور وفا آفریده است نازم به آن شکوه و به آن عزت و مقام جنت به زیر پای تو خوش آرمیده است 🙏🏻❤️
Напомним, Сердар Азмун только недавно восстановился после травмы, однако Сергей Семак рассчитывает на его появление в составе в матче с «Бенфикой» в Лиге чемпионов. Игра пройдет в Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» завтра, 2 октября. Начало встречи назначено на 22:00 по московскому времени.
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