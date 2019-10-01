Иранский нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун выложил фотографию с мамой в своем «Инстаграме».

«Мама, я клянусь тебе, что ты свет, Бог создал тебя светом веры», — трогательно подписал фотографию Азмун.

Напомним, Сердар Азмун только недавно восстановился после травмы, однако Сергей Семак рассчитывает на его появление в составе в матче с «Бенфикой» в Лиге чемпионов. Игра пройдет в Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» завтра, 2 октября. Начало встречи назначено на 22:00 по московскому времени.