Российская фигуристка, серебряный призер ЧМ по фигурному катанию Алена Леонова поделилась мнением о фанатах фигурного катания.

В интервью «Матч ТВ» Леонова рассказала, что сейчас в женском одиночном катании происходит революция. «Хрупкие девочки прыгают четверные, что несколько лет назад казалось нереальным. Фанаты следят, кто раньше усложнит элементы и заходы-выходы, кто больше квадов сделает в одной программе, у кого они чище, пересилит ли скольжение технику и так далее», — заявила спортсменка, отметив, что в соревнованиях всегда есть интрига, а рекорды постоянно обновляются.

Леонова также отметила, что многих затронуло соперничество Медведевой и Загитовой в олимпийский сезон.

«Люди любят рассуждать о справедливости, приводить аргументы, сопереживать. С одной стороны, это человеческий фактор, но когда дискуссия превращается в злобные нападки и чуть ли не проклятия в адрес спортсменов и тренеров — это неадекватно», — сказала фигуристка.