Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился мнением о высказывании Федора Смолова и решении КДК РФС по этой ситуации.

«Ну прокомментировал игрок ситуацию. И что? Федор рассказал, как он ее видит. Во главе РФС стоят мудрые люди, которые разобрались в ситуации. Будем ли проводить с Федором беседу, чтобы в следующий раз он был по сдержаннее? Почему нужно проводить беседу? У игрока есть свое мнение. Он его высказал. Я, как руководитель клуба, немного по-другому сформулировал ситуацию. РФС, на мой взгляд, повел себя мудро», — сказал Кикнадзе, слова которого приводит «Спорт день за днем».

Ранее в КДК РФС решили не принимать санкций в отношении Смолова.

Напомним, Смолов во флэш-интервью раскритиковал решение об отмене его гола, предложив отдать «Зениту» первое место в турнирной таблице РПЛ. Позже фигурист Максим Траньков прокомментировал высказывание нападающего «Локомотива», назвав того бездарностью, но затем удалив свое сообщение.

Отметим, «железнодорожники» одержали победу со счётом 1:0, а автором единственного забитого гола стал полузащитник хозяев Гжегож Крыховяк, отличившийся на 48-й минуте встречи.