Российская легкоатлетка, трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене отметила, чем ей запомнилась победа на чемпионате мира в катарской Дохе.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Ласицкене отметила, что сейчас она слегка более счастливая. «Третье золото — есть какая-то крутость в этом всем. Понимаю, как это скромно сейчас звучит», — сказала спортсменка, добавив, что она гордится своим достижением.

«Сезон был длинный и есть вещи, о которых знаем только мы с Геннадием Гариковичем и семья. Так что делаем глубокие вдох и выдох — и идем дальше», — рассказала Ласицкене, добавив, что она получила очень много поздравлений после победы в Дохе.

«Чувствую, что много людей искренне за меня переживали. После финала напряжение спало и у них, и у меня. И это очень приятно», — заключила Ласицкене.

Напомним, вчера Ласицкене выиграла золото ЧМ в прыжках в высоту с результатом 2 метра 4 сантиметра.