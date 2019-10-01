Ласицкене: Давайте сделаем так, чтобы нашему будущему было хорошо, честно и чисто

Российская легкоатлетка, трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене рассказала о том, как следует развивать свою деятельность Всероссийской федерации легкой атлетики.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Ласицкене заявила, что ее позиция сильно расходится с мнением президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина. «Я считаю, что за четыре года, которые он у руля федерации, некоторые вещи можно было сделать лучше», — заявила Ласицкене, приведя в пример развитие легкой атлетики в регионах, а также школьной легкой атлетики.

«Чтобы внутри у нас стало чисто, чтобы мы уважали друг друга и доверяли, чтобы не допускали появления «дела Лысенко». Надо понимать, что время прошло, и мы уже не вернем ни 2013, ни 2016 годы. Но давайте сделаем так, чтобы нашему будущему было хорошо, честно и чисто», — сказала Ласицкене, добавив, что федерации нужно очищаться по-настоящему.