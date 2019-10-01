Испанский гандбольный тренер, наставник женской сборной России и ГК «Ростов-Дон» Амброс Мартин рассказал о своей адаптации в национальной команде.

В интервью на сайте Федерации гандбола России Мартин заявил, что впечатления от первых контактов с гандболистками великолепные. «Итоги сбора превзошли мои ожидания! И главное даже не победные результаты, а то, что мне удалось быстро найти взаимопонимание с игроками», — отметил тренер.

Мартин рассказал, что сразу объяснил гандболисткам. «Им не надо думать об уровне наших сентябрьских соперников. Главное, воплотить на площадке идеи действий в защите и нападении, которые мы отрабатывали на тренировках. Естественно, нашей задачей были две победы, но при этом я не ставил целью достижение конкретной разницы в счете, важно было просто взять четыре очка», — заключил специалист, добавив, что для него в сборной все равны: как ветераны, так и дебютантки.

Напомним, Амброс Мартин сменил на посту главного тренера женской сборной России по гандболу Евгения Трефилова.