Французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал о том, как складываются его отношения с капитаном команды Лионелем Месси.

В интервью испанской газете Marca Гризманн отметил некоторые сложности в общении с лидером команды. «Месси не из тех, кто много говорит, равно как и я, поэтому нам трудно общаться друг с другом. Между нами нормальные отношения, мы движемся в верном направлении», — заявил Гризманн.

По мнению французского нападающего, они должны укреплять связь, чтобы это хорошо отражалось на командной игре. «Думаю, мы должны идти навстречу друг другу», — заключил нападающий.

Напомним, Антуан Гризманн стал игроком «Барселоны» летом 2019 года, перейдя из мадридского «Атлетико». «Барселона» выкупила трансфер игрока за 120 миллионов евро.