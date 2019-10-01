Российская легкоатлетка, прыгунья в высоту Мария Ласицкене поделилась мнением по поводу лояльного отношения к бегуну из США Кристиану Коулману, который не был дисквалифицирован за пропуск трех допинг-тестов за год.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Ласицкене заявила, что когда узнала, что его оправдали, у нее отвисла челюсть. «Потом услышала, как на это отреагировал Коэ и отвисла еще ниже. Я задумалась: «А за что мы боремся, ребята? К чему идем»?», — возмутилась спортсменка.

Легкоатлетка отметила, что Коулман не предоставил себя для сдачи допинг-теста. «А теперь он — чемпион мира! Может стать лицом легкой атлетики. Вы смеетесь?», — сказала Ласицкене, отметив, что должны были активизироваться защитники чистого спорта.

Напомним, на чемпионате мира в Дохе, Катар, Коулман завоевал золото в беге на дистанции 100 метров.