Российский нападающий «Локомотива» Федор Смолов выиграл дело о страховых выплатах за разбитую в «Краснодаре» спортивную машину. Информацию об этом сообщает «Пятый канал».

Напомним, Федор Смолов попал в аварию в 2018 году в Краснодаре, не справившись с управлением автомобиля BMW M5. Игрок сборной России не пострадал, однако его спорткар был сильно поврежден. Также Смолов разбил ограждение, после ДТП его лишили водительских прав, а также оштрафовали на 300 тысяч рублей.

В августе 2019 года Смолов обратился в суд с иском о страховых выплатах, потребовав страховую компанию возместить затраты на ремонт автомобиля (4 миллиона рублей), а также ряд других финансовых потерь — утрата товарной стоимости машины (оценена в 1 миллион рублей), неустойка (124,5 тысяч), штраф и государственные пошлины.