Российский хоккейный нападающий Павел Дацюк набрал первое очко в континентальной хоккейной лиге после возвращения в екатеринбургский «Автомобилист».

Результативной передачей Дацюк отметился в матче против ярославского «Локомотива». Нападающий поучаствовал в третьей голевой атаке своей команды на 46-й минуте матча, сделав пас на Найджела Доуса.

Матч завершился со счетом 4:1 в пользу «Автомобилиста», авторами шайб в составе хозяев стали Иван Вишневский, Дэн Секстон, Найджел Доус и Алексей Василевский. Единственную шайбу «Локомотива» в матче забросил Николай Коваленко.

Напомним, Павел Дацюк покинул петербургский СКА по окончании сезона-2018/19, в июне 2019 года появилась информация, что нападающий проведет один сезон в «Автомобилисте».

Ранее Nevasport писал о том, сколько получит Павел Дацюк по годичному контракту с «Автомобилистом».