Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко рассказал, зачем он приехал в Милан и не собирается ли он в ближайшем будущем возглавить клуб.

Слова специалиста приводит портал La Gazetta Dello Sport. По словам Шевченко, сейчас он сосредоточен на работе со сборной Украины. «Я люблю «Милан», но клуб не связывался со мной, и на профессиональном уровне я сейчас не думаю о «Милане», — заявил тренер, добавив, что хочет отправиться на Евро-2020 со своими подопечными.

Шевченко отметил, что приехал в Милан, поскольку следит за украинскими футболистами в Италии, а после игры «Аталанты» и «Шахтера» он отправится на ужин со здешними друзьями. «Это просто общение, потому что мы все еще хорошие друзья», — отметил бывший игрок «Милана».

Андрей Шевченко играл за «Милан» с 1999 по 2006 год.