Португальский полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу рассказал о своих отношениях с партнером по национальной сборной Криштиану Роналду.

В интервью для клубного издания «Наш «Локо» Мариу заявил, что с Роналду его связывают очень близкие отношения, они друзья. «Для меня большая честь, что такой человек называет меня другом. Его игру даже комментировать не хочу — человек уже все всем доказал и получил мировое признание», — сказал Мариу, добавив, что благодарен Криштиану за постоянную поддержку в сборной.

Мариу также отметил, что последний раз пересекался с Роналду в Серии А, когда играл за «Интер». «Я всегда счастлив его видеть. Роналду такой человек, что любой момент с ним незабываем», — заключил полузащитник.

Отметим, «Локомотив» и «Ювентус» Криштиану Роналду встретятся на групповом этапе Лиги чемпионов.