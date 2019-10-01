Немецкий футбольный тренер Доменико Тедеско является основной кандидатурой на пост главного тренера московского «Спартака». Об этом сообщает портал «Спорт-Экспресс».

По информации СМИ, руководство клуба одобрило вариант с приглашением Тедеско. Срок контракта специалиста с клубом составит около 2,5 лет, а его зарплата будет находиться на уровне 1,5 миллиона евро в год.

Предыдущий главный тренер «Спартака» Олег Кононов покинул свой пост после поражения от «Оренбурга» в 11-м туре РПЛ.

Отметим, что Доменико Тедеско раньше возглавлял немецкий «Шальке» из Гельзенкирхена. В первом сезоне под руководством тренера «Шальке» занял 2-е место в чемпионате Германии по футболу, а на следующий год провалился, и специалист был уволен.

Ранее сообщалось, что Доменико Тедеско планирует выучить русский язык для работы в «Спартаке».