Российский тренер по фигурному катанию Нина Мозер прокомментировала известия о том, что Александр Энберт решил приостановить спортивную карьеру по требованию врачей.

Слова специалиста приводит портал РИА Новости.

«Проблема для нас не новая, в прошлом сезоне справились, поэтому будем жить надеждой», — заявила Нина Мозер, в группе которой и тренируется спортивная пара Наталья Забияко/Александр Энберт.

Отметим, информация о том, что пара Забияко/Энберт пропустит этапы Гран-при в текущем сезоне, появилась только сегодня. Пара была заявлена за этапы серии Гран-при во Франции и Соединенных Штатах Америки.

Александр Энберт позднее подтвердил, что именно приостанавливает спортивную карьеру, а не завершает ее. Все тренировки пары Забияко/Энберт будут проходить с разрешения врачей и под строгим их контролем.