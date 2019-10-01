Мадридский «Реал» сыграл вничью с бельгийским клубом «Брюгге» в матче Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 2:2.

В первом тайме дубль оформил нападающий «Брюгге» Эммануэль Деннис. На 11-й минуте форвард забил с передачи Перси Тау, а на 39 минуте отличился без помощников.

Отметим, в перерыве «Реал» вынужден был поменять голкипера. По информации СМИ, Тибо Куртуа получил травму, и вместо него вышел Альфонсо Ареоля.

На 55-й минуте счет 1:2 сделал защитник «Реала» Серхио Рамос, пас на него оформил Карим Бензема. За пять минут до конца основного времени Каземиро сравнял счет с передачи Тони Крооса.

На данный момент «Реал» занимает в группе последнее место, имея всего одно очко после двух туров.