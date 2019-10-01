Гоночный комплекс «Игора Drive» примет этап немецкой гоночной серии DTM (Deutsche Tourenwagen Masters) уже в 2020 году. Информацию об этом подтвердило немецкое издание Motorsport-Total.

Сейчас автодром в Приозерском районе Ленинградской области находится на финальной стадии строительства.

Общая протяженность трассы гоночного комплекса «Игора Drive» составляет примерно 4 километра 700 метров, дорожное полотно имеет ширину в 12 метров. Также стоит отметить, что перепад высот на трассе будет составлять около 20 метров.

Ранее в СМИ мелькала информация о том, что в ближайшем будущем в Петербурге на трассе «Игора Drive» может проводиться этап гоночной серии «Формула-1», однако для этого требуется перестройка трассы и добавление инфраструктурных объектов. Сейчас Гран-при России проводится на автодроме в Олимпийском парке в Сочи.