Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» одержал победу над польским клубом «Зелена Гура» в первом матче Единой лиги ВТБ сезона-2019/20.

Встреча прошла на площадке «Зелены Гуры» и завершилась со счетом 92:67 в пользу гостей. Счет по периодам — 19:16, 26:19, 26:14, 21:18, все четыре отрезка «зенитовцы» доминировали на паркете и заканчивали с преимуществом по очкам.

19 очков во встрече набрал нападающий «Зенита» Остин Холлинс, это лучший результат матча. У польской команды 16 очков за четыре периода набрал Джо Томассон.

Следующую игру в рамках Единой лиги ВТБ «Зенит» проведет против московского ЦСКА, игра пройдет также в гостях 7 октября. «Зелена Гура», начавшая сезон в Единой лиге ВТБ с двух поражений, отправится на выезд к саратовскому «Автодору».