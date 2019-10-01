Юниорская серия Гран-при по фигурному катанию подходит к концу. В Энье (Италия) состоится заключительный, седьмой этап, соревнования будут проходить в период с 3 по 5 октября.

Медали будут разыграны в трех дисциплинах — всех, кроме парного катания. Российскую команду представят Петр Гуменник и Илья Яблоков, которые ранее выступили на этапе в Челябинске. Гуменник одержал победу, Яблоков стал третьим.

В женских соревнованиях выступят Анна Фролова и Ксения Синицына, которые уже занесли себе в актив медали нынешней серии Гран-при. Фролова стала бронзовым призером соревнований в Загребе, Синицына завоевала серебро в Челябинске.

В танцах на льду Россию представят два дуэта — Елизавета Худайбердиева и Андрей Филатов, Ангелина Лазарева и Максим Прокофьев.