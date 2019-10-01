На официальном сайте Российского футбольного союза появилась информация о судейских бригадах на матчи 12-го тура чемпионата России по футболу сезона-2019/20.

Встречу екатерибургского «Урала» и петербургского «Зенита» рассудит судейская бригада во главе с рефери Николаем Волошиным из Смоленска. Ассистировать ему на линии будут Николай Богач из Люберец и Валентин Мурашов из Москвы. Резервным арбитром на матч назначен судья Алексей Амелин из Тулы.

Инспектор встречи — москвич Сергей Зуев.

Отметим, что бригады арбитров VAR на игре «Урал» — «Зенит» не будет. Видеоассистенты рефери будут работать на двух встречах 12 тура: ЦСКА — «Ростов» и «Краснодар» — «Спартак».

Напомним, «Урал» и «Зенит» сыграют между собой на «Екатеринбург-Арене» в воскресенье, 6 октября. Встреча назначена на 11:30 по московскому времени.