Московский ЦСКА разгромил «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» и завершилась со счетом 9:3 в пользу армейцев.

Игроки «Спартака» забросили по шайбе в каждом из периодов, поочередно отличились Дмитрий Вишневский, Максим Гончаров и Мартиньш Карсумс.

В первом периоде за ЦСКА отличились Линден Вей и Сергей Калинин. Во втором периоде ЦСКА провел ударную десятиминутку с 30-й по 40-ю: по шайбе забросили Константин Окулов и Иржи Секач, а дублем отметился Михаил Григоренко.

В третьем периоде хет-триком отметился форвард армейцев Кирилл Капризов.

ЦСКА поднялся на первое место в турнирной таблице КХЛ, сейчас подопечные Игоря Никитина имеют в активе 21 очко после 12 игр. «Спартак» остается на 13-м месте, имея 13 очков.