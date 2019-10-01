Донецкий «Шахтер» на выезде одержал волевую победу над итальянской «Аталантой» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча прошла на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Счет в матче открыл игрок «Аталанты» Дуван Сапата на 28-й минуте встречи, пасом отметился Ханс Хатебур. К концу первого тайма «Шахтерам» удалось отыграться, гол забил форвард «горняков» Мораес с передачи Алана Патрика.

Победный гол «Шахтер» организовал в самом конце второго тайма. Отличился нападающий Манор Соломон на 90-й минуте встречи.

Сейчас «Шахтер» располагается на третьем месте в группе С после двух туров, в первом матче группового этапа команда Луиша Каштру проиграла «Манчестер Сити».