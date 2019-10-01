Российская фигуристка Алина Соловьева, выступавшая в женском одиночном катании, приняла решение перейти в спортивные пары. Об этом сообщила Алена Леонова.

В интервью «Матч ТВ» Леонова заявила, что воспитанница Алексея Мишина Алина Соловьева ушла в парное катание в группу Великовых. Соловьевой сейчас 17 лет, как одиночница она побеждала в Финале Кубка Санкт-Петербурга, становилась второй на чемпионате города, а также занимала места в десятке сильнейших на разных этапах Кубка России.

Также Леонова отметила, почему так мало одиночниц переходит в парное катание. «Сейчас такое редко случается, потому что нужны годы, чтобы два разных фигуриста привыкли друг к другу и новому стилю катания», — сказала фигуристка.