Московский «Локомотив» всухую проиграл мадридскому «Атлетико» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «РЖД-Арена» в Москве и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Первый тайм команды провели без забитых мячей.

Во второй половине встречи счет открыл Жоау Фелиш, новичок «Атлетико». Гол был забит на 48-й минуте, а сам Фелиш стал самым молодым игроком, забивавшим гол в Лиге чемпионов.

Второй гол «Атлетико» в матче спустя десять минут после первого забил Томас Парти, передачу на него оформил Диего Коста.

До конца матча подопечные Юрия Семина отыграться не смогли.

Следующий матч «Локомотив» проведет в Турине, в котором сыграет с «Ювентусом». Встреча пройдет на «Ювентус-Стэдиум» 22 октября, начало назначено на 22:00 по московскому времени.