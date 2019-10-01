Для тех любителей спорта, кто мог что-то пропустить, Nevasport предлагает подборку главных спортивных новостей за вторник, 1 октября.

«Локомотив» дома проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» всухую проиграл мадридскому «Атлетико» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «РЖД-Арена» в Москве и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Во втором тайме в составе гостей отличились Жоау Фелиш и Томас Парти с передачи Диего Косты. Следующий матч Лиги чемпионов «Локомотив» проведет в Турине, в котором сыграет с «Ювентусом».

«Реал» вырвал ничью в матче ЛЧ с «Брюгге»на домашнем стадионе

Мадридский «Реал» сыграл вничью с бельгийским клубом «Брюгге» в матче Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 2:2. В первом тайме дубль оформил нападающий «Брюгге» Эммануэль Деннис. На 11-й минуте форвард забил с передачи Перси Тау, а на 39 минуте отличился без помощников.На 55-й минуте счет 1:2 сделал защитник «Реала» Серхио Рамос, пас на него оформил Карим Бензема. За пять минут до конца основного времени Каземиро сравнял счет с передачи Тони Крооса.

«Зенит» стартовал с победы над «Зелена Гура» в Единой лиге ВТБ

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» одержал победу над польским клубом «Зелена Гура» в первом матче Единой лиги ВТБ сезона-2019/20. Встреча прошла на площадке «Зелены Гуры» и завершилась со счетом 92:67 в пользу гостей. Счет по периодам — 19:16, 26:19, 26:14, 21:18, все четыре отрезка «зенитовцы» доминировали на паркете и заканчивали с преимуществом по очкам. 19 очков во встрече набрал нападающий «Зенита» Остин Холлинс, это лучший результат матча.

Игру «Урала» и «Зенита» рассудит бригада Волошина

Встречу екатерибургского «Урала» и петербургского «Зенита» рассудит судейская бригада во главе с рефери Николаем Волошиным из Смоленска. Ассистировать ему на линии будут Николай Богач из Люберец и Валентин Мурашов из Москвы. Резервным арбитром на матч назначен судья Алексей Амелин из Тулы. Бригады арбитров VAR на игре «Урал» — «Зенит» не будет. Видеоассистенты рефери будут работать на двух встречах 12 тура: ЦСКА — «Ростов» и «Краснодар» — «Спартак».

«Игора» примет этап немецких гонок DTM уже в 2020 году

Гоночный комплекс «Игора Drive» примет этап немецкой гоночной серии DTM (Deutsche Tourenwagen Masters) уже в 2020 году. Сейчас автодром в Приозерском районе Ленинградской области находится на финальной стадии строительства. Общая протяженность трассы гоночного комплекса «Игора Drive» составляет примерно 4 километра 700 метров, дорожное полотно имеет ширину в 12 метров. Также стоит отметить, что перепад высот на трассе будет составлять около 20 метров.

Забияко и Энберт не выступят на Гран-при. Партнер приостановил карьеру

Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт, выступающие в парном катании, не примут участие в серии Гран-при сезона 2019/20. «В связи с заключением врачей Александр Энберт временно приостанавливает соревновательную деятельность и по этой причине фигуристы не выступят на этапах серии Гран-при», — гласит заявление пресс-службы ФФККР.