Мюнхенская «Бавария» разгромила лондонский «Тоттенхэм» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча прошла на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и завершилась со счетом 7:2.

На 12-й минуте счет в матче открыл Хен Мин Сон, еще один гол англичан в матче забил нападающий Харри Кейн на 61 минуте (с пенальти). В составе «Баварии» забитыми мячами отличились Йозуа Киммих, дубль на счету Роберта Левандовски и покер у Сержа Гнабри.

Последняя десятиминутка выдалась для «Баварии» ударной, именно тогда команда Нико Ковача сделала счет разгромным, забив последние три мяча в ворота «Тоттенхэма».

Следующий матч на групповом этапе «Бавария» проведет против «Олимпиакоса» на выезде, игра состоится 22 октября. «Тоттенхэм» в этот же день сыграет с «Црвеной Звездой».