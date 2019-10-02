Российский футбольный тренер Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча «Зенита и «Бенфики» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Слова специалиста приводит портал «Известия».

По мнению Гаджиева, любой матч в Лиге чемпионов очень важен и сложен для любой команды.» Всё будет зависеть от того, как оба клуба подготовятся к этому конкретному матчу. Уровень команд примерно равен — плюс-минус две копейки», — сказал тренер, добавив, что потенциал команд также находится на одной ступени.

Также Гаджиев добавил, что «Зенит» будет иметь определенное преимущество за счет домашнего стадиона и поддержки болельщиков.

Напомним, сегодня, 2 октября, «Зенит» сыграет с «Бенфикой» на групповом этапе Лиги чемпионов. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.