Российский футбольный тренер, наставник московского «Локомотива» Юрий Семин поделился своим мнением по поводу матча против «Атлетико» в Лиге чемпионов.

Слова тренера прозвучали в эфире телеканала «Матч ТВ». Семин отметил, что у «Локомотива» не хватило сил показать другой результат. «Конечно, травма Жемалетдинова заставила делать изменения, которые в целом не в нашу пользу были», — отметил Семин, добавив, что «Атлетико» смог физически задавить его команду.

«Сделали акцент на ошибках, на том, что должны держать мяч, менять направление. Но получили быстрый гол – и все поломалось», — сказал Семин, выделив, что «Локомотив» проиграл команде, которая может выиграть Лигу чемпионов.

Напомним, вчера «Локомотив» со счетом 2:0 уступил мадридскому «Атлетико» в Москве.

.