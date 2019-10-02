Российский полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов получил травму в игре против «Атлетико», из-за чего он не сможет в ближайшее время дебютировать за национальную сборную.

«Жемалетдинов? Думаю, в сборную он не доедет», — заявил главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча в эфире телеканала Матч ТВ.

Позднее на послематчевой пресс-конференции Семин сказал, что травма Жемалетдинова серьезная, и игрок выбыл надолго. В матче против «Атлетико» Жемалетдинов был заменен на 33-й минуте, его место занял Брайан Идову.

Рифат Жемалетдинов был вызван в сборную России по футболу на матчи отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2020 года против Шотландии и Кипра. Игры пройдут 10 и 13 октября, с шотландцами Россия сыграет в Москве на «Лужниках», а с Кипром — в Никосии.