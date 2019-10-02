СМИ: Шевченко назвал два условия, при которых он возглавит «Милан»

Украинский футбольный тренер, наставник национальной сборной Украины Андрей Шевченко может возглавить итальянский «Милан» в ближайшем будущем, однако для этого требуется выполнение двух условий. Об этом сообщает портал Tuttomercatoweb.

По информации СМИ, Андрей Шевченко согласился поработать со своей бывшей командой, однако не раньше ноября, поскольку сейчас он сосредоточен на работе с национальной сборной Украины, которая пробивается на Евро-2020.

Второе условие Шевченко — разрешение на совмещение должностей в «Милане» и сборной Украины по футболу. Пока неизвестно, согласится ли на такое предложение «Милан». Сейчас клуб возглавляет Марко Джампаоло, при нем команда проиграла четыре матча из шести на старте Серии А.