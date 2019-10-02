Петербургский «Зенит» сегодня, 2 октября, проведет матч против лиссабонской «Бенфики» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдет на «Газпром-Арене» и начнется в 22:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь:

Напомним, в первом туре группового этапа «Зенит» сыграл вничью с «Лионом» во Франции. Сейчас эти команды имеют по одному очку и делят второе-третье место. «Бенфика» располагается на последнем месте в турнирной таблице, поскольку в первом матче она проиграла немецкому «РБ Лейпцигу» дома со счетом 1:2.

В параллельном матче встретятся конкуренты «Зенита» по групповому этапу — «РБ Лейпциг» на домашнем стадионе примет «Лион». Матч также начнется в 22:00 по московскому времени.

Накануне «Локомотив» дома уступил мадридскому «Атлетико».