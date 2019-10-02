Российская легкоатлетка Мария Ласицкене рассказала о том, получала ли она приглашения от других стран о смене гражданства.

В интервью порталу ТАСС Ласицкене отметила, что приглашений о смене спортивного гражданства не приходит ни от одной страны мира. «Все прекрасно знают нашу позицию: как бы нам сложно не было, мы будем выступать за Россию и делать все, чтобы люди знали, откуда мы и кто мы», — сказала спортсменка.

Напомним, ранее Ласицкене заявляла о том, что будет вынуждена отправиться тренироваться в другую страну, если РУСАДА снова потеряет статус соответствия.

На чемпионате мира в Дохе Мария Ласицкене выступала в нейтральном статусе. Она завоевала золотую медаль на соревнованиях по прыжкам в высоту, став трехкратной чемпионкой мира.