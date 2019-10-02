На чемпионате мира по легкой атлетике в катарской Дохе пройдет шестой день соревнований.

Начало трансляции из Дохи назначено на 16:30, однако финальные соревнования состоятся в вечерней сессии.

Сегодня, 2 октября, на чемпионате мира будет разыграно три комплекта наград — в беге на 200 метров у женщин, на 110 метров с барьерами у мужчин и в метании молота у мужчин.

В забеге на 110 метров с барьерами у мужчин примет участие Сергей Шубенков, он преодолел квалификацию с четвертым временем, выиграв свой забег. Прежде чем бороться за медаль, Шубенкову предстоит выступить в полуфинале соревнований, который начнется в 20:05 по московскому времени. Финальный забег состоится в 23:00 по московскому времени.

Сергей Шубенков ранее выигрывал бронзу, серебро и золото на дистанции 110 м с барьерами на чемпионатах мира по легкой атлетике.