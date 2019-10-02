Российская легкоатлетка, трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене рассказала о том, ставит ли перед собой цель побить мировой рекорд по прыжкам в высоту.

В интервью порталу РИА Новости Ласицкене заявила, что на ЧМ в Дохе сначала хочет побить рекорд России. «Хотела идти постепенно, а не сразу бахать 2,10. В финале у меня был настрой побить национальный рекорд, но ни одна моя попытка мне не понравилась», — сказала спортсменка, добавив, что такой результат был ожидаемым для нее. Сейчас мировой рекорд принадлежит Стефке Костадиновой, она преодолела планку на уровне 2 метра 9 сантиметров.

Ласицкене добавила, что у нее нет непременной цели стать рекордсменкой мира, спортсменка не хочет ставить себе барьеры. «Я хочу просто наслаждаться, прыгать, получать удовольствие от тренировок, соревнований, поддержки болельщиков, которая была вчера после победы и которую я продолжаю получать», — сказала легкоатлетка.

Напомним, на ЧМ в Дохе Ласицкене выиграла золото с результатом 2 метра 4 сантиметра.