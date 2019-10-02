Петербургский СКА сыграет с казанским «Ак Барсом» матч очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча пройдет в Казани на стадионе «Татнефть-Арена».

Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на официальном сайте СКА здесь.

Предыдущий матч СКА в чемпионате выиграл: на выезде петербуржцы разгромили рижское «Динамо» со счетом 3:0. «Ак Барс» в последнем туре обыграл дома нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 3:2. СКА сейчас занимает третье место в общей турнирной таблице КХЛ, имея 19 очков. У «Ак Барса» на данный момент 18 очков после 11 матчей в регулярном чемпионате.

В минувшем сезоне СКА и «Ак Барс» встречались между собой дважды. В матче, который прошел в Петербурге, СКА победил со счетом 5:1, в Казани армейцы с Невы разгромили соперника со счетом 6:1.