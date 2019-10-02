Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Канады на Кубке мира по волейболу в Японии. Встреча прошла в Нагано на стадионе «Уайт Ринг Арена» и завершилась со счетом 3:2 в пользу российских спортсменов.

Первые два сета команда Туомаса Саммельвуо провалила — 25:23, 25:16 в пользу канадцев. Затем сборная России смогла переломить ход матча, уверенно выиграла третий сет со счетом 25:17, затем с трудом одолела Канаду в четвертом сете — 25:23. Заключительная партия завершилась со счетом 15:10.

Эта победа стала второй для команды Туомаса Саммельвуо на турнире. В стартовом матче россияне обыграли сборную Ирана со счетом 3:1.

В следующем туре Кубка мира по волейболу мужская сборная России по волейболу встретится с командой Австралии. Встреча пройдет в пятницу, 4 октября.