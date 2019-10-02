Российский теннисист Даниил Медведев примет участие в выставочном турнире в Абу-Даби, который традиционно проводится перед началом сезона.

Первый тизер соревнований Mubadala World Tennis Championship появился на официальном канале турнира на YouTube. Также в соревнованиях примет участие испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира на данный момент.

Выставочный турнир в Абу-Даби пройдет с 19 по 21 декабря в комплексе «Зайед Спортс Сити». Остальные участники турнира будут объявлены позже.

Последний раз Даниил Медведев и Рафаэль Надаль встречались на корте в финале US Open. В тяжелом матче, который продлился пять сетов, победил испанский теннисист, выиграв 19-й титул Большого шлема.

В декабре 2018 года победителем соревнований Mubadala World Tennis Championship стал Новак Джокович, в финале он обыграл представителя ЮАР Кевина Андерсона.