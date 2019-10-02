На брифинге перед игрой с «Бенфикой» главный тренер «Зенита» ушел от ответа на вопрос, будет ли его команда играть в три центральных защитника. По словам Семака, тренерский штаб будет исходить из состояния игроков и анализа последней игры. Хотя и игра проанализирована, и состояние футболистов — не тайна. Nevasport представляет свой прогноз на состав «Зенита» на матч с «Бенфикой».

С «Лионом» петербуржцы играли в три центральных защитника, и сыграли достойно, пусть и не суперуверенно, особенно это касается Йордана Осорио, который пару раз чуть не ошибся результативно. Ну, а пенальти, который привез Оздоев — следствие неотлаженной игры крайних атакующих защитников. Тем не менее, для «Зенита» в играх в ЛЧ, где нет лимита, это сейчас идеальная схема, и обороняться так проще, главное — не делать глупых ошибок при возвращении из атаки.

Нет сомнений, что тремя центральными станут Иванович, Ракицкий и Осорио — вряд ли пара ошибок сильно поколеблет отношение Семака. Слева стоит ждать Дугласа Сантоса, а вот справа — сложно. Будет ли третий матч подряд играть Караваев, или он отдохнет, и вместо него выйдет Смольников? Есть подозрение, что все же второй вариант — Семак пока не может полностью доверять новичку, а Смольников, пусть и не идеален, отработает от начала и до конца свою задачу.

В полузащите стоит ждать Жиркова, Барриоса и Дриусси — аргентинец при атаках будет смещаться на правый фланг, сзади подстрахует Смольников или Караваев. Нападение — Дзюба и Азмун. Не выпускать иранца после гола «Лиону» будет странно. Что касается Оздоева, он выйдет во втором тайме, вместо того же Дриусси или Азмуна, если понадобится сохранить имеющийся результат. Если Семаку потребуется усилить атаку, стоит ждать появления Сутормина.

Состав «Зенита» в матче с «Бенфикой» (версия Nevasport): Андрей Лунев, Дуглас Сантос, Бранислав Иванович, Йордан Осорио, Ярослав Ракицкий, Игорь Смольников, Юрий Жирков, Вильмар Барриос, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Сердар Азмун.

Посмотреть прямую трансляцию матча «Зенит» — «Бенфика» можно здесь.