Аргентинский экономист и колумнист Мануэль Адорни поделился в своем «Твиттере» фрагментом трансляции чемпионата мира по легкой атлетике на иранском телевидении.

На видеоролике видно, что открытые части тел спортсменок закрывают черными прямоугольниками, цензурируя откровенный контент.

«В некоторых частях света должны проходить настоящие битвы за свободу», — подписал видео Адорни.

Televisión iraní: censura en transmisión de atletismo femenino. En algunas partes del mundo es donde deberían darse las verdaderas batallas por la libertad. pic.twitter.com/cGl4HNxjSH — Manuel Adorni (@madorni) October 1, 2019

Чемпионат мира по легкой атлетике стартовал в катарской Дохе 27 сентября и завершится в воскресенье, 6 октября. Сборная России, атлеты которой соревнуются в нейтральном статусе, завоевали уже две золотых медали: чемпионкой мира в прыжках с шестом стала Анжелика Сидорова, а уже третье золото в прыжках в высоту завоевала Мария Ласицкене.