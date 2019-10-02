Финский специалист, главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо прокомментировал победу своей команды в матче с Канадой на Кубке мира в Японии.

По словам Саммельвуо, Канада играла прекрасно в начале матча. «Они отлично принимали нашу силовую подачу и разыгрывали мяч после нее, бились за каждое очко. Мы говорили о том, что к этому надо быть готовым», — сказал тренер, добавив, что эта игра стала хорошим уроком для игроков — надо начинать игру сразу, а не после розыгрыша десяти очков.

Саммельвуо также добавил, что команда не будет искать причины плохого выступления в факторах, на которые сборная не может повлиять. «Это про акклиматизацию», — заключил тренер.

Напомним, сборной России удалось переломить ход встречи и отыграться со счета 0:2 по сетам.