Российский теннисист Карен Хачанов сумел пройти в третий круг Открытого чемпионата Китая, обыграв представителя Франции Жереми Шарди. Встреча прошла в Пекине на «Лотус-корте» Национального теннисного центра.

Мачт продолжался 1 час и 41 минуту, счет по сетам 7:6, 7:6 в пользу Хачанова. Оба сета россиянин выиграл на тай-брейках, счет в первом — 7:0, во втором — 7:5.

На счету Хачанова 11 эйсов, а его соперник подал навылет 12 раз. Также Шарди сделал на одну двойную ошибку больше, чем Хачанов — три против двух.

Следующим соперником Карена Хачанова на Открытом чемпионате Китая станет победитель пары Андрей Рублев — Фабио Фоньини. Этот матч проходит в данный момент на «Лотус-корте».

Общий призовой фонд Открытого чемпионата Китая по теннису в мужском одиночном разряде составляет 3 миллиона 666 тысяч долларов.