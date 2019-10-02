Команды Континентальной хоккейной лиги провели по 11-14 матчей, что приблизительно равняется 1/6 регулярного чемпионата. Значит, можно поговорить о том, каким получился старт для тренеров, которые недавно приняли свои команды.

Илья Воробьев («Металлург» Мг)

После неожиданно ужасного старта Йозефа Яндача возвращение Воробьева ждали как спасение, но пока получается не очень. Оправданием для тренера может служить тот факт, что он с командой не с начала чемпионата и не проходил сборов, да и состав не выбирал, но пока под руководством Ильи Петровича «Магнитка» проиграла восемь матчей из девяти. После поражения от «Авангарда» команда из Магнитогорска опустилась на последнее место Востока — дальше падать некуда. Следующий матч с «Локомотивом» — интересно, если и там будет поражение, хватит ли терпения у Величкина?

Николай Заварухин («Сибирь»)

Новосибирцы не проиграли на старте все, что только можно, и даже идут в зоне плей-офф — такое начало уже можно считать успехом. Пока, правда, по-настоящему ценна победа над «Ак Барсом». По-прежнему много матчей сибиряки проигрывают безвольно — забивая два и упуская победу, либо позволяя сопернику устраивать разгром. Пока «Сибирь» в шестерке, но все может поменяться как в одну, так и в другую сторону.

Дмитрий Квартальнов («Ак Барс»)

Сменщик Зинэтулы Билялетдинова пока неплохо справляется с обязанностями — третье место в конференции, где есть «Автомобилист» и «Авангард», — это не худший результат. Казанцы потерпели всего два поражения в 11 матчах — от «Сибири» и ЦСКА, тот же «Авангард» проиграл четыре раза и идет выше в таблице за счет первого места в своем дивизионе.

Крэйг Мактавиш/Александр Ардашев («Локомотив»)

Канадец приезжал в Ярославль кем-то вроде второго Боба Хартли, от него ждали как минимум чего-то подобного тому, что Хартли построил в Омске. Однако получили железнодорожники команду без характера, которая в состоянии обыграть только рижское и московское «Динамо». Руководство поступило верно, уволив Мактавиша, но его преемником сделали совсем странного человека — спортивного директора Ардашева. Первый матч под руководством нового тренера «Локо» выиграл, снова у рижан, а затем дважды подряд проиграл. «Локомотиву» точно нужен квалифицированный тренер из России, только вот кто — почти все специалисты при работе. Быков из Швейцарии в Ярославль вряд ли переедет.

Крэйг Вудкрофт («Динамо» Мн)

Минчане пригласили старого нового тренера, сделали ребрендинг, и, видимо, заработало: после плохого старта победы пошли. Вудкрофт относительно молод, и опыта у него не так много, но пока у него неплохо получается в такой сильной лиге. Глядишь, через пару лет позовут в СКА.

Олег Знарок («Спартак»)

Когда стало известно, что Олег Валерьевич назначен главным тренером «Спартака», эта новость казалась переломной чуть ли не для всей КХЛ: наконец у ЦСКА и СКА появится реальный конкурент на Западе. Увы, пока красно-белые не показывают ровным счетом ничего, а экс-лидер СКА Патрик Херсли стал тенью самого себя. Иногда хорошие матчи в исполнении москвичей можно узреть: команда Знарка обыграла «Авангард» и «Автомобилист», но ужасающий разгром от ЦСКА со счетом 3:9 все это перечеркивает. Не исключено, что скоро Знарка и его тренерский штаб попросят на выход.

Михаил Кравец («Витязь»)

Если Знарок стал главным разочарованием старта, то Кравец — главным сюрпризом со знаком «плюс». Бывший тренер «СКА-Невы» превратил когда-то команду тафгаев в игроков, которые не боятся никого, и готовы обыграть любую команду. В «Витязе» заиграл даже Святослав Гребенщиков, у которого ничего не получалось в КХЛ долгое время. Подольчане проиграли пока только один матч, уже одолели СКА, а совсем скоро встретятся с московскими армейцами. Тут-то и будет понятно, чего команда Кравеца по-настоящему стоит.

Алексей Кудашов (СКА)

Об Алексее Кудашове в СКА можно сказать, что пока у него проходит все ровно. Главная проблема этого СКА — он плох в матчах с основными конкурентами. А самая главная — СКА по-прежнему бессилен в играх с ЦСКА. А поражения от «Витязя» и «Автомобилиста» наверняка бьют по самооценке петербургских игроков.