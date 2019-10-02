Полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос получил вызов в национальную сборную Колумбии. Информация об этом появилась на официальном сайте местной федерации футбола.

Вильмар Барриос выступает за сборную Колумбии по футболу с 2016 года, летом 2019 года он вместе с национальной командой принимал участие в Кубке Америки по футболу, из-за чего пропустил часть предсезонной подготовки с «Зенитом».

В текущем чемпионате России Барриос принял участие в 11 матчах и получил четыре желтых карточки.

Следующий матч сборная Колумбии проведет против команды Чили. Встреча состоится 12 октября и пройдет на стадионе в Аликанте, Испания. Спустя несколько дней колумбийцы сыграют товарищеский матч с командой Алжира. Игра пройдет во Франции, в Вильнёв-д’Аске на домашней арене «Лилля» — стадионе «Пьер Моруа». Матч состоится во вторник, 15 октября.