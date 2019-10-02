Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок поделился мнением о том, стоит ли форварду ЦСКА Кириллу Капризову уезжать из России в НХЛ.

Слова Знарка приводит портал «Спорт-Экспресс». Тренер отметил, что сейчас этот вопрос лучше задавать наставнику ЦСКА Игорю Никитину. «Он его видит каждый день», — сказал Знарок, раньше тренировавший Капризова в сборной России по хоккею.

«А что я – не знаю, кто такой Капризов? Ха-ха. Не знаю. Я думаю, что надо сваливать уже», – подметил Знарок.

Напомним, вчера московский ЦСКА разгромил «Спартак» в дерби со счетом 9:3. В первом периоде за ЦСКА отличились Линден Вей и Сергей Калинин. Во втором периоде по шайбе забросили Константин Окулов и Иржи Секач, а дублем отметился Михаил Григоренко. Хет-триком в третьем периоде отметился Кирилл Капризов.