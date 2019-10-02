Казахстанская фигуристка, ученица Этери Тутберидзе Элизабет Турсынбаева показала произвольную программу на тренировке перед турниром серии Challenger в Китае — Shanghai Trophy.

Соревнования среди женщин на турнире стартуют завтра, 3 октября.

На тренировке спортсменка исполнила произвольную программу под второй концерт Рахманинова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Figure Skating ⛸ (@talented_skaters) 1 Окт 2019 в 10:54 PDT

Напомним, в конце лета 2019 года Елизавета Турсынбаева получила травму, о которой рассказала ее мать. К выступлениям на Shanghai Trophy Турсынбаева смогла восстановиться. С турнира Lombardia Trophy казахстанская фигуристка снялась.