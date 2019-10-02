Петербургский «Зенит» в Twitter рассказал, в какой форме команда проведет матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против лиссабонской «Бенфики».

«Сегодня играем в лазурном!» — сообщается в соцсетях «Зенита». Также отмечается, что «Бенфика» выступит в красно-белом.

Напомним, игра будет проходить сегодня, 2 октября, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

Напомним, в первом туре группового этапа «Зенит» сыграл вничью с «Лионом» во Франции. Сейчас эти команды имеют по одному очку и делят второе-третье место. «Бенфика» располагается на последнем месте в турнирной таблице, поскольку в первом матче она проиграла немецкому «РБ Лейпцигу» дома со счетом 1:2.