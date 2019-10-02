Гилерме признался, что «Локомотив» не выйдет в плей-офф Лиге чемпионов

Вратарь московского «Локомотива» Гилерме поделился мнением о матче против «Атлетико».

По словам Гилерме, в «Локомотиве» знали, что матч получится тяжелым, а гол в начале второго тайма все усложнил. Вратарь считает, что если бы футболисты были более сконцентрированными в первые 15 минут после перерыва, результат мог оказаться другим.

Ясно, что «Байер» — соперник, с которым мы будем бороться за третье место в группе. Чемпионат России или Лига чемпионов? Только благодаря хорошей игре в чемпионате можно попасть в Лигу чемпионов», — сказал Гилерме, слова которого приводит официальный сайт «Локомотива».

Напомним, московский «Локомотив» всухую проиграл мадридскому «Атлетико» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «РЖД-Арена» в Москве и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.