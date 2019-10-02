Бывший чемпион UFC в двух категориях Жорж Сен-Пьер опубликовал фотографию в Instagram.

На снимке канадец сидит в японском ресторане.

«Суши становятся еще вкуснее после 75-часового голодания», — написал Сен-Пьер под фото.

В комментарии к фото пришел Хабиб Нурмагомедов, который несколько раз заявлял, что хотел бы провести бой с Сен-Пьером в легкой весовой категории. Его комментарий был краток: «155 фунтов?».

Напомним, 7 сентября россиянин защитил титул чемпиона UFC. Он выступил на турнире UFC 242 в Абу-Даби, где его соперником стал американец Дастин Порье.

Ранее сообщалось, что в следующий раз Нурмагомедов выйдет в октагон весной 2020 года. Пока точно неизвестно, кто станет соперником россиянина. Скорее всего, это будет либо Тони Фергюсон, либо Жорж Сен-Пьер.