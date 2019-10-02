Итальянский полузащитник Клаудио Маркизио может завтра, 3 октября, объявить о завершении карьеры в футболе. Об этом сообщает издание La Gazetta Dello Sport.

Футболист хочет объявить о своем решении на специальной пресс-конференции, которая пройдет на стадионе «Ювентуса». Причины завершения карьеры в 33 года — проблемы со здоровьем, Маркизио не выходил на поле с февраля 2019 года после рецидива травмы колена.

Ранее сообщалось, что Клаудио Маркизио созвал пресс-конференцию на стадионе «Ювентуса«. По предположениям СМИ, пресс-конференция на стадионе «Ювентуса» может означать возвращение Маркизио в этот клуб.

Последним клубом Клаудио Маркизио был санкт-петербургский «Зенит», куда он перебрался из «Ювентуса» в статусе свободного агента. Итальянец провел в стане «сине-бело-голубых» меньше года, контракт с ним был расторгнут 1 июля по соглашению сторон.