Российский фигурист, выступающий в мужском одиночном катании, Михаил Коляда пока не сможет выступать на соревнованиях текущего сезона по состоянию здоровья. Об этом сообщается на официальном сайте федерации фигурного катания России.

«Призер чемпионатов мира и Европы Михаил Коляда не сможет принять участие в соревнованиях в связи с необходимостью пройти курс лечения», — гласит сообщение пресс-службы.

Отметим, ранее Михаил Коляда снялся с соревнований серии Challenger, он должен был выступить на Мемориале Ондрея Непелы в Братиславе и на Finlandia Trophy в Хельсинки.

В прошлом сезоне Михаил Коляда стал вторым на чемпионате России, а также занял шестое место на чемпионате мира в Сайтаме. В этом сезоне Михаил Коляда выступил на контрольных прокатах сборной России в Москве и показал новые программы.