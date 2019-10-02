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  • 15:09,  2 октября 2019
Теннис
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Рублев проиграл Фоньини во втором круге турнира в Пекине

Рублев проиграл Фоньини во втором круге турнира в Пекине
Андрей Рублёв. Фото: Ирина Красько/Nevasport

Российский теннисист Андрей Рублев уступил во втором круге Открытого чемпионата Китая представителю Италии Фабио Фоньини.

Встреча прошла на корте «Лотус» Национального теннисного центра в Пекине и заняла два сета. Счет по партиям 6:3, 6:4 в пользу итальянца. Игра продолжалась один час и 15 минут. На счету россиянина 5 эйсов, в то время как Фоньини шесть раз подал навылет. Также на счету россиянина четыре двойных ошибки. Его соперник допустил на одну оплошность при подаче меньше.

На турнире из представителей России остался лишь Карен Хачанов, сегодня он обыграл представителя Франции Жереми Шарди в двух сетах.

Общий призовой фонд Открытого чемпионата Китая по теннису в мужском одиночном разряде составляет 3 миллиона 666 тысяч долларов.

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