Рублев проиграл Фоньини во втором круге турнира в Пекине

Российский теннисист Андрей Рублев уступил во втором круге Открытого чемпионата Китая представителю Италии Фабио Фоньини.

Встреча прошла на корте «Лотус» Национального теннисного центра в Пекине и заняла два сета. Счет по партиям 6:3, 6:4 в пользу итальянца. Игра продолжалась один час и 15 минут. На счету россиянина 5 эйсов, в то время как Фоньини шесть раз подал навылет. Также на счету россиянина четыре двойных ошибки. Его соперник допустил на одну оплошность при подаче меньше.

На турнире из представителей России остался лишь Карен Хачанов, сегодня он обыграл представителя Франции Жереми Шарди в двух сетах.